カーリングのパンコンチネンタル選手権（ＰＣＣＣ、米ミネソタ州）で、女子日本代表のロコ・ソラーレ（ＬＳ）が粘り強い戦いを見せている。２３日の１次リーグ第４戦は米国に５―６で敗戦。４―４の第９エンド（Ｅ）に１点を奪って勝ち越すも、最終第１０Ｅに２点を許した。同日の第５戦はメキシコに１２―２で快勝。０―１の第２Ｅに３点を先制すると、第３、４、５Ｅに２点ずつスチールして試合を優位に進めた。今大会は世