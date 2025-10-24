この先、九州は寒暖の変化が大きくなります。今日24日から26日(日)は所々で最高気温が25℃以上の夏日になりますが、来週前半は一時的に強い寒気が流れ込み、気温が大きく下がります。九州の山沿いは早霜のおそれがあり、農作物の管理などにご注意下さい。今日24日は汗ばむ陽気も今日24日は、前線が奄美付近に停滞し、大陸から高気圧が張り出すでしょう。奄美地方は断続的に雨が降り、雷を伴い局地的に激しく降る所がある見込みです