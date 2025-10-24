◆東都大学野球秋季リーグ戦第５週第３日▽東洋大―中大（２４日・神宮）巨人にドラフト４位で指名された中大・皆川岳飛外野手が２４日、東都大学リーグの東洋大戦に「１番・右翼」でスタメン出場して、同リーグ通算１００安打を達成した。まずは初回先頭で右中間フェンス直撃の二塁打を放つと、５回２死では投手強襲の内野安打。５回までにマルチ安打をマークし、通算安打は１００本に到達した。皆川は身長１８２センチ、体