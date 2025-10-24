全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・大井町の北海道料理の店『北海道料理藤半』です。昭和48年創業。地元に根付く北海道料理の人気店皿の上に北海道の海の幸が大集合。この日は根室の赤ウニに増毛のボタンエビ、厚岸のツブ貝……道産オンパレードにもう涙目だ。本日の刺身盛り合わせ1人前2500円前後〜（生ほっけ、水蛸、ボタンエビ、本マグロ、赤ウニ、北海ツブ貝）『北