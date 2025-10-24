「トランプ大統領は製造業ビザ（Manufacturing Visa）導入の必要性をよく理解している。韓国と欧州・カナダなど主要製造投資国の現実を把握していて（ビザ導入を）前向きに検討している」。23日、ソウルのホテルで会った米ジョージア州のブライアン・ケンプ知事（61）は、最近トランプ大統領との電話で議論した自身の「製造業ビザ」構想についてこのように述べた。ケンプ知事は米ジョージア州で9月に発生した韓国人勤労者317人逮捕