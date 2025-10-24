田村淳のお城の歩き方 〜マンガでタイムスリップ！ 対決!! 日本の名城〜この記事の画像を見る2025年11月7日（金）、タレント・田村淳が手掛ける児童書『田村淳のお城の歩き方 〜マンガでタイムスリップ！ 対決!! 日本の名城〜』（田村淳/マイクロマガジン社）が発売。併せて、同書の発売を記念したサイン本お渡し会も開催される。近年はバラエティ番組への出演にとどまらず、SNSやYouTubeを通じて政治や経済の情報を発信するな