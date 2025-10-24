米ロサンゼルスからソルトレークシティーに向かっていた旅客機が機内で発生した悪臭のため引き返すという事態があった。21日（現地時間）の米ABC放送などによると、18日、乗客と乗務員など195人を乗せてロサンゼルス国際空港を出発したデルタ航空2311便が飛行中に回航した。当時、機内で原因不明の不快なにおいが広がり、目的地のソルトレークシティーまでは約2時間が残った状況だった。デルタ航空側は「乗客の安全より重要なもの