²ÐºÒ¸½¾ìÁí¼Ò»Ô»°¿Ü 23ÆüÌë¡¢²¬»³¸©Áí¼Ò»Ô¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ 23Æü¸á¸å10»þ40Ê¬¤´¤í¡¢Áí¼Ò»Ô»°¿Ü¤ÎÃËÀ­¡Ê75¡Ë¤Î½»Âð¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à½÷À­¤¬119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¾ÃËÉ¤¬24ÆüÄ«6»þ50Ê¬¤´¤í¤Ë²Ð¤ò¾Ã¤·»ß¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð1¸®¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÃËÀ­¤â±ì¤òµÛ¤¤¹þ¤à¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£