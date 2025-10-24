２３日、文昌宇宙発射場から打ち上げられた運搬ロケット「長征５号」。（文昌＝新華社配信／都鑫鑫）【新華社海南文昌10月24日】中国は23日午後10時30分（日本時間同11時30分）、通信技術試験衛星20号を搭載した運搬ロケット「長征5号」を海南省の文昌宇宙発射場から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。衛星は主に多周波、高速度衛星通信技術の検証に用いられる。長征シリーズ運搬ロケ