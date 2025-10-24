みずほフィナンシャルグループ（ＦＧ）の今井誠司会長。（上海＝新華社配信）【新華社上海10月24日】みずほフィナンシャルグループ（FG）の今井誠司会長がこのほど、新華社のインタビューに応じた。「われわれは中国の金融開放の受益者だ」と述べ、グループが常に中国市場を非常に重視してきたと強調。中国事業をさらに拡大し、証券子会社を設立できたのも、中国が継続的に進める高度な金融開放政策の恩恵によるものだとの考えを