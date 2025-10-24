ヤクルト本社は10月14日、同社が国内外で展開する「ヤクルト」シリーズが「最大の乳酸飲料／乳酸菌飲料ブランド（24年1〜12月、最新年間売上）」としてギネス世界記録に認定されたことを受けて、都内で授与式を開催した。成田裕社長は「これまでの歩みの成果であると同時に未来への励みになる。世界の人々の健康で楽しい暮らしに貢献できるよう挑戦を続けたい」と喜びを語った。授与式ではテレビCMに出演する俳優の内田有紀さんも