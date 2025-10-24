２１日、福岡市で行われたシンポジウム「平和を守り、共に未来を築く」。（福岡＝新華社記者／胡暁格）【新華社福岡10月24日】福岡県福岡市で21日、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年を記念したシンポジウム「平和を守り、共に未来を築く」（在日中国大使館、在福岡中国総領事館共催）が開かれた。出席した日本側の関係者は、日本国内では植民地支配や侵略の歴史を軽視し、さらには否定しようとする歴史修正主義