政府は２４日、２０２５年版「自殺対策白書」を閣議決定した。自殺者が減少傾向にある中でも、１５〜２９歳の若年層は３０００人超の高止まりが続いている実態が明らかになった。若者の自殺者には未遂歴がある人も多く、厚生労働省は未遂歴のある人への支援などを進めている。白書では、過去１０年の若年層に特化した自殺状況を分析。２０年に３１７３人に達してからは５年連続で３０００人を上回って推移しており、２４年は３