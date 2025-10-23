とちぎテレビ 栃木県内の１０月１９日までの感染症の流行状況が発表され、インフルエンザは定点医療機関あたりの報告数が流行の目安である「１」を５週ぶりに超えました。 栃木県では予防対策を心がけるよう 呼びかけています。 ５週前に流行に入ったインフルエンザは先週から２４人増えて６１人でした。 定点医療機関あたりの報告数は１．３人と、流行の目安である「１」を５週ぶりに超えました。 今後も全国的に患者の