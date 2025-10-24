¥¹¥«¥¤¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬µ¤·Ú¤Ë¶õÎ¹¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Á±âÈþÂçÅç¡¦µÜ¸ÅÅç¡Á¡×¤ò¡¢10·î28Æü¸áÁ°11»þ¤«¤é11·î30Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÂÐ¾ÝÏ©Àþ¤ÈÊÒÆ»±¿ÄÂ¤Ï¡¢²­Æì/ÆáÇÆ¡Á²¼ÃÏÅçÀþ¤¬3,000±ß¡¢¼¯»ùÅç¡Á±âÈþÂçÅçÀþ¤¬4,000±ß¡£Î¹µÒ»ÜÀß»ÈÍÑÎÁ¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï11·î25Æü¤«¤é12·î26Æü¤Þ¤Ç¡£Åë¾è4ÆüÁ°¤Þ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£ÊÑ¹¹¤äÊ§¤¤Ìá¤·ÉÔ²Ä¡£