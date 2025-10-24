中国の大手テクノロジー企業であるテンセントが生成AIモデル「Hunyuan World 1.1(HunyuanWorld-Mirror)」を公開しました。HunyuanWorld-Mirrorは画像を元に深度を再現した3D空間を生成することが可能。さらに、単一の画像だけでなく複数のアングルからの画像や動画の入力にも対応しています。腾讯混元3Dhttps://3d-models.hunyuan.tencent.com/world/HunyuanWorld-Mirrorの生成例が以下。1枚の画像をもとにグリグリ動