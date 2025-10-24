近年、首都圏を中心に中学受験が活況を呈しており、塾に通う子どもが増えている。しかし、塾経営者の矢野耕平さんは「わが子を塾に通わせる親御さんの中には、子どもの教育のすべてを丸投げしたいというケースもしばしば見受けられ、『わが子が邪魔』という思いが透けて見えてしまうこともある」という――。※本稿は、矢野耕平『ネオ・ネグレクト外注される子どもたち』（祥伝社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock