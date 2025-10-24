【日本海軍 駆逐艦 磯風】 2026年2月発売予定 価格：79,750円 【日本海軍 特設水上機母艦 神川丸】 2026年2月発売予定 価格：79,750円 アオシマはプラモデル「日本海軍 駆逐艦 磯風」と「日本海軍 特設水上機母艦 神川丸」を2026年2月に発売する。価格は磯風が2,530円、神川丸が3,740円。 「日本海軍 駆逐艦 磯風」は艦底まで再現さ