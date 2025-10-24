¸ý¶×¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Î³«²ñ¼°¤Ç±éÁÕ¤¹¤ëÁÕ¼Ô¡á24Æü¸áÁ°¡¢ËÌ³¤Æ»¶üÏ©»Ô¤Î°¤´¨¸Ð¥¢¥¤¥Ì¥³¥¿¥ó¸ý¤ËÅö¤Æ¤ÆÊÛ¤ò¿¶Æ°¤µ¤»¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Î¶¦ÌÄ¤Ç¡Ö¥Ó¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦²»¤ò¶Á¤«¤»¤ë¸ý¶×¤ÎÁÕ¼Ô¤¬À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤ë¹ñºÝÂç²ñ¤¬24Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¶üÏ©»Ô¤Î°¤´¨¸Ð²¹Àô¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ì¥³¥¿¥ó¡Ê½¸Íî¡Ë¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£26Æü¤Þ¤Ç¡£°¤´¨¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥ÌÌ±Â²¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¸ý¶×¡Ö¥à¥Ã¥¯¥ê¡×¤ÎÁÕ¼Ô¤¬Ä¹Ç¯Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿±ï¤Ç¡¢°¤´¨¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£À¤³¦Ìó25¥«¹ñ¤ÎÁÕ¼Ô