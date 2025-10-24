プロゴルファーの東尾理子が２３日、テレビ東京系「じっくり聞いタロウ」で、夫・石田純一についての本音を語った。この日は石田がゲスト。コロナ禍の夜遊びが報じられ収入が激減したため、現在は千葉県で焼き肉店を経営している。焼き肉店の開業について、妻・東尾はどう思っているのか。石田は「今でも言われている。やめたほうがいいって」と笑うと「でもちょっとだけ感動したのは、私が食べさせるから、外に出ないで仕事