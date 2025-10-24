スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英が、２４日（日本時間２５日）のホーム・セビリア戦でメンバー外となった。１９日のアウェー・セルタ戦もベンチ外となっており、これで１０月の国際Ａマッチ期間明けから２試合連続の欠場となった。先月に痛めた左足首の状態が思わしくないようだ。後半９分まで出場した１４日のブラジル戦もギリギリ間に合わせていた。スペインメディア「エル・デスマルケ」によると