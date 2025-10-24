過去にJYPエンターテインメントにも所属した女優キム・ビョンソンさんがこの世を去って1年が経った。【写真】JYPオーディション参加も…28歳で急逝の韓国お天気キャスターキム・ビョンソンさんは2024年10月24日、持病のためこの世を去った。36歳だった。1987年11月8日生まれのキム・ビョンソンさんは、後にTWICEやNiziUなどの人気アイドルグループを輩出する大手芸能事務所JYPエンターテインメント所属の女優として、2007年に公開