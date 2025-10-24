【モデルプレス＝2025/10/24】実業家でタレントの川崎希が10月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。5歳になった長女を公開し反響を呼んでいる。【写真】38歳元AKB1期生「まさにプリンセス」5歳長女顔出しの2ショット◆川崎希、長女5歳の誕生日を報告川崎は「Happy Birthday 5才になりました」と添え、5歳となった長女との2ショットを投稿。アリエルの衣装を身につけた長女が、Netflixアニメ「KPOPガールズ！！デーモン・ハン