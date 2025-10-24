あなたは読めますか？突然ですが、「俄かに」という漢字読めますか？天気予報などで耳にする「にわか雨」や、インターネット上でよく使われる「にわかファン」の「にわか」を漢字で書いたものです。気になる正解は……「にわかに」でした！「俄かに（にわかに）」には、主に二つの意味があります。一つ目は、物事が急に起こるさま、突然という意味です。この意味は、「俄（が）」という音読みを使った「俄然（がぜん）」（急に、突