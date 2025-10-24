あなたは読めますか？突然ですが、「寛ぐ」という漢字読めますか？「寛容（かんよう）」や「寛大（かんだい）」など、音読みでは「かん」と読むことが多いこの漢字。日常生活でよく使う「のんびりする」という意味の言葉ですが、あなたは正しく読めるでしょうか？気になる正解は……「くつろぐ」でした！「寛ぐ（くつろぐ）」とは、「仕事や心配ごとなどを忘れて、心身をゆったりと休める」「堅苦しい服装や姿勢などをやめて、楽な