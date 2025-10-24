¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¹â´±¤Ï24Æü¡¢ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊAPEC¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¹ç¤ï¤»Ë¬´Ú¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È29Æü¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È11·î1Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì²ñÃÌ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£