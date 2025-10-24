◇2025年プロ野球ドラフト会議（23日）巨人は3位で亜細亜大の山城京平投手を指名しました。沖縄出身の山城投手は興南高校から亜細亜大学へ。今年行われた日米大学選手権でも侍大学ジャパン代表に選ばれていました。阿部慎之助監督は「もともと僕が注目していたピッチャーなんだけど」と一言。山城投手が3位指名時点でどこにも指名されていなかったため、予定を変更して、3位指名したと明かしました。「もう、素晴らしいポテンシャ