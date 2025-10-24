ブリュワーズに4連勝し、ナ・リーグ2連覇を達成したドジャース。ワールドシリーズ進出を決め、日本時間25日からブルージェイズと対戦します。ドジャースがこれまでどのように勝ち上がってきたかを振り返っていきます。ワイルドカードシリーズ第1戦のレッズ戦、大谷翔平選手がいきなり魅せます。先制の先頭打者ホームランを放つと、それだけにとどまらず、6回にも特大弾をライトスタンドへたたき込み勝利を呼び込みます。続く第2戦