このところ連日のように被害が報じられ、クマに日本中が怯えている。この前代未聞ともいえる事態に、われわれができることとは----。クマ被害について取材を続けてきた、経済誌プレジデントの元編集長で作家の小倉健一氏が解説する。 【画像】ヒグマに興味本位で近づき、食べ物を与えてはいけない理由 クマの生態そのものが変化している可能性 野生動物と人間の間にあったはずの境界線が、静かに、しかし確実に溶解し始めている