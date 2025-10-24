今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『りっかの万博探訪「終わっちゃった……」【小春六花】【大阪・関西万博2025】』というそるとさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）万博閉幕後の夢洲と、大阪に残された万博の残滓を探してきました。 幟の撤去作業に居合わせたのは偶然ですが、終わったんだなと再認識させられる出来事でした。大阪・関西万博の通期パスを所持し、会場へ通い詰めた投稿者のそると