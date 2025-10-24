フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国BLドラマ『マイ・シークレット・ヴァンパイア』を28日0時から、『ビヒョン伝〜トッケビの主人〜』を31日0時から独占配信する。『マイ・シークレット・ヴァンパイア』(上段)と『ビヒョン伝〜トッケビの主人〜』『マイ・シークレット・ヴァンパイア』は、韓国の人気ウェブ漫画『ルームシェアしたら、全員吸血鬼だった』が原作のBLドラマで、人間の血に飢えた個性豊かなヴァンパイアたち