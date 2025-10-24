元テレビ朝日社員の玉川徹氏が24日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。23日のプロ野球ドラフト会議でソフトバンクから1位指名を受けた米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）について語った。佐々木は高校時代に歴代最多となる高校通算140本塁打を記録。プロ志望届を提出せず、米スタンフォード大へ進学した。米大学1年目のリーグ戦は51試合で打率・274、7本塁打、41打点を記録。来年4月