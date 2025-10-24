ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ç¡¢¸½¶â7Ëü±ß¤¬Æþ¤Ã¤¿µÒ¤ÎºâÉÛ¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢63ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©µÏÃÛ»Ô½Ð¿È¤Ç½»½êÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤ÎÃË¡Ê63¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ïº£Ç¯3·î10Æü¸á¸å6»þ¤¹¤®¡¢ÊÌÉÜ»ÔÆâ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ç¡¢¸½¶â7Ëü±ß¤ä±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Ê¤É8ÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÃËÀ­µÒ¡Ê32¡Ë¤ÎºâÉÛ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Åö»þ¡¢ÃËÀ­µÒ¤ÏºâÉÛ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤­¡¢Å¹Æâ¤òÃµ¤·¤Æ¤â¤ß¤Ä¤«¤é¤º¡¢·Ù»¡¤Ë