歌手G−DRAGON（37）が、結婚に対する考えを打ち明ける？29日に放送予定の公営放送MBCの代表的なトーク番組「孫石熙（ソン・ソッキ）の質問3」の予告編が23日、「結婚はいつするのですか？G−DRAGONを当惑させた孫石熙の質問」のタイトルで公開され、韓国メディアで話題になっている。公開された映像では、G−DRAGONは「不惑（40歳）を控えている私としては…」と話すと、司会者の孫石熙氏が、すかさず「結婚はいつするのですか