¸½ºß¥Æ¥ìÅì·Ï6¶É¥Í¥Ã¥ÈÈ¯¡¢À¤³¦Æ±»þ´üÊüÁ÷¡õÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¤è¤ê¡¢11·îÊüÁ÷¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¦¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡û¥²¥¹¥È¤Ë»°Âð·òÂÀ&É´ÀîÀ²¹á¤¬»²²Ã11·î15ÆüO.A.Âè18ÏÃ¡Ö¥Ð¥í¥Ã¥µ¤Î²È¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óZ¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¿ô¡¹¤ÎÉð´ï¤ä¤ªÊõ¤ò½¸¤á¤Æ¤­¤¿¡Ö³¤Â±±§Ãè¿Í¥Ð¥í¥Ã¥µÀ±¿Í¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ð¥í¥Ã¥µÀ±¿Í(5ÂåÌÜ)¥¶¡¼¥´¥ó¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¡Ø²ø½Ã8¹æ¡Ù¤ä¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ç³èÌö¤¹¤ë