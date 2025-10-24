「R8II Aluminum Alloy」 ミックスウェーブは、HiByブランドのポータブルオーディオプレーヤーで、筐体素材を従来のステンレスからアルミニウム合金に刷新した「R8II Aluminum Alloy」を、10月31日に発売する。価格はオープン、市場想定価格は294,000円前後。カラーはBlack、Silver、Red。 「R8II Aluminum Alloy」(Black) 「R8II Aluminum Alloy」(Silver) 「R8II Alumin