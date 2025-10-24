◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都・芝３０００メートル）＝１０月２４日、美浦トレセンセントライト記念３着からのＧ１制覇を狙うレッドバンデ（牡３歳、美浦・大竹正博調教師、父キズナ）は、坂路で６６秒１―１５秒７をマークした。大竹調教師は「競馬間際は元気いっぱいになって、うるさくなるが、今日はいつもより我慢が利いていた。競馬が近いのを馬が分かっている。雨は少し残った方がいい。前走は坂で伸びた