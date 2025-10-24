◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都・芝３０００メートル）＝１０月２４日、美浦トレセンアマキヒ（牡３歳、美浦・国枝栄調教師、父ブラックタイド）は、活気あふれる動きで坂路を６３秒０―１５秒２。国枝調教師は「順調です。２３日は少し楽をさせたので元気があって、気持ちはだいぶ入っている」とうなずいた。母アパパネ、姉アカイトリノムスメをＧ１ウィナーに育てた指揮官は来春に定年を迎えるため、今回がラス