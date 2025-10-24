東京時間10:49現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝20692.00（+242.00+1.18%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4140.40（-5.20-0.13%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場で金先が反発、東京金もしっかり