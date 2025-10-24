Ｊ１横浜ＦＭが２４日、広島戦（２４日・日産ス）に向けて横須賀市内で冒頭のみを公開して全体練習を行った。公開されたアップやボール回しなどの練習では、新たに副主将に就任したＭＦクルークスらが軽快な動きを披露した。横浜ＦＭは前節ホームで浦和に４―０で快勝し、順位は１７位のままだが、降格圏内の１８位・横浜ＦＣとの勝ち点差を「２」に広げた。残り４試合の相手は、広島、京都、Ｃ大阪、鹿島で、鹿島以外には