TBSの山形純菜アナウンサー（31）が24日までに自身のインスタグラムを更新。秋のジャケットコーデでランチした様子を投稿した。山形アナは「新しいジャケットを羽織ってお出かけした日」と題してつづり始めた。紺ジャケットを羽織ったランチショット公開した上で「寒さが増す前にたくさん着ておこう」と記した。ネットでは「1段と可愛くて素敵」「素敵な微笑み」「可愛すぎて何も言えません」「美しい」「めっちゃ美貌」な