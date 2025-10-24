■全国の天気東北と北陸、西日本は24日(金)、晴れる所が多いでしょう。北海道の日本海側・オホーツク海側は雲が広がりやすく、雨の降る所もありそうです。関東南部と東海、九州南部も雲が多く、にわか雨があるでしょう。東京都心も雨が降りそうですので、洗濯物を外に干している方は空模様の変化にお気をつけください。また、沖縄は雷雨にご注意ください。■予想最高気温前日と同じくらいの所が多いでしょう。西日本は平年より高く