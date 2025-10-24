気象台は、午前10時58分に、大雨警報（土砂災害）を屋久島町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・屋久島町に発表 24日10:58時点種子島・屋久島地方では、24日夕方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■屋久島町□大雨警報【発表】・土砂災害24日夕方にかけて警戒