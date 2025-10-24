10月24日 公開 【拡大画像へ】 白泉社は10月24日、同社のWebサイト「ヤングアニマルWeb」にて、アイドルグループ「#2i2」奥ゆいさんのグラビア「小悪魔キュート♡♡♡」を公開した。 公開されたグラビアでは、奥ゆいさんの明るさと、ちょっぴりセクシーな挑発が混ざり合うカットが収録されている。 □「ヤングアニマルWeb」奥ゆいさんのグラビアページ (C