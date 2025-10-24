京王電鉄は10月15日、京王井の頭線明大前駅のホームを移設すると発表しました。京王線笹塚駅〜仙川駅間の連続立体交差事業にともなうもので、明大前駅の京王線ホームは高架化に合わせて南側へ移動。現在の2面2線から、2面4線に拡張される計画です。京王線笹塚駅〜仙川駅間「連続立体交差事業」連続立体交差事業の範囲（画像：京王電鉄）京王線は、笹塚駅〜仙川駅間の連続立体交差事業を進めています。両駅間の約7.2キロメートルを