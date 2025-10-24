琉球の岸本、群馬の細川のマッチアップに注目【(C) B.LEAGUE】 10月25日と26日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦第5節が開催。22日にホームで東アジアスーパーリーグ（EASL）を戦った琉球ゴールデンキングスは、中2日で群馬クレインサンダーズを迎え撃つ。両チームは開幕から思うように白星を伸ばせていないため、勢いに乗るきっか