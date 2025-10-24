M5チップを搭載した新しいApple Vision Pro。本体外観は変わらないが、新しくデュアルニットバンドが付属する（筆者撮影）【写真で見る】装着感が大きく向上したデュアルニットバンドが付属する新型Apple Vision Pro。利用している人をあまり見かけないからか世間では『Apple Vision Proは売れてないので失敗』と見る向きも多い。しかし、そもそもアップルも約60万円の製品が大量に売れるとは思っていない。M5チップを搭載した新型