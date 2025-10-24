【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TBSで10月24日は19時から放送される『それSnow Manにやらせて下さい』2時間SPでは、「スノスケ vs ワルスケ」第4弾が届けられる。 ■Snow Manが“ワルスケ”軍団が仕掛ける過酷な試練に挑む どんなときでもカッコよくいなければならないSnow Manが、忍者“スノスケ”に扮し、“スノスケ”のダサい姿が見たい“ワルスケ”軍団が仕掛ける過酷な試練に挑む企画「スノスケ vs ワルスケ」。