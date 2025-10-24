ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、今季のワールドシリーズ開幕を翌日に控え、敵地ロジャースセンターで打撃練習に臨んだ。大谷はグラウンドに姿を現すと、豪快アーチを連発。シートが敷かれたマウンドに上がり傾斜を確かめるようにシャドーピッチングを繰り返すなど、投打で入念な準備を見せていた。 ■敵地マウンドを入念にチェック 今季のワールドシリ