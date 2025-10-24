2025年10月22日、中国メディアの南方日報は、日本でインフルエンザの感染者が急増しており、複数の学校で休校や学級閉鎖が生じていることを報じた。中国のSNS微博ではこの件が大きな注目を集めた。記事は、日本の国立感染症研究所が21日に発表したデータとして、今月6〜12日の1週間で全国約3800の定点医療機関から報告されたインフルエンザ患者数が9073例、1医療機関当たり2．36例となり、週間新規患者数が8週連続で増加したと紹介